Google News s'enrichit de fonctions spéciales Ligue des Champions pour les fans de foot

Toutes les informations directement sur Google

Un nouveau concurrent pour L'Équipe, Eurosport et les autres

Source : 9To5Google

Google fait de plus en plus d'efforts pour afficher efficacement les résultats sportifs sur son moteur de recherche. Même plus besoin de cliquer sur un lien pour s'informer, l'information est directement à portée de main. Et la firme de Mountain View va désormais encore plus loin, en annonçant le lancement d'un outil consacré à la Ligue des Champions de l'UEFA, la plus grande compétition européenne de clubs de football.La fonctionnalité, intégrée à Google News, est disponible aussi bien sur mobile que sur desktop. Il vous suffit de taper des requêtes comme « ligue des champions » ou tout simplement « ldc » pour y accéder. Sur Android et iOS, la firme de Mountain View a opté pour un format circulaire plus lisible pour suivre les phases de poules.Et il n'y a pas que les résultats des matchs qui sont disponibles, mais aussi tout un tas de statistiques et d'autres contenus, des commentaires en temps réel lors de l'avant-match, en direct et pour l'après-match, des extraits vidéo, et tout cela pour chaque rencontre disputée. Un tableau affichera aussi des informations comme la forme du moment d'une équipe, les rumeurs de transfert ou l'état des blessures des joueurs. Et tout cela sera enrichi par les tweets de médias, journalistes et des clubs eux-mêmes.Google parvient une nouvelle fois à se substituer aux médias pour apporter l'information aux utilisateurs. En Europe, la Ligue des Champions est une immense requête. La presse va conserver une part d'audience avec les fans de foot qui ont pris le réflexe d'ouvrir une application ou de se rendre directement sur un site web spécifique pour suivre l'actualité ou les résultats de la Ligue des Champions, mais ceux qui passaient par une recherche via Google pourraient bien se contenter de ce nouvel outil pour se tenir informés.La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement, tout le monde n'y a pas encore accès mais cela devrait être le cas pour la prochaine journée de Ligue des Champions. Google a d'ailleurs communiqué sur cette fonction en pleine 3ème journée de phase de groupes . Hier, le PSG a écrasé le FC Bruges 5-0. Ce soir, le LOSC affronte Valence à domicile et l'OL va jouer contre Benfica à l'extérieur.