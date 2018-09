Ligue des Champions : comment regarder la première journée en streaming ?

Regarder la première journée en streaming : comment faire ?

Regarder depuis l'étranger : optez pour le VPN

Cette première journée, qui propose entre autres un petit, s'annonce déjà sous les meilleurs auspices, cependant, pour une raison X ou Y, il est possible que vous ne puissiez pas être devant votre téléviseur pour regarder le match de votre choix sur votre télévision.Que vous soyez en déplacement professionnel, à l'étranger, ou bien encore en vacances (chanceux), nous vous proposons de découvrir tout ce qu'il faut savoir pour regarder cette première journée en streaming, et en HD s'il vous plait.(anciennement SFR Sport) sur les droits de diffusion de la compétition, autrement dit fini les matchs de Champions League pour les abonnés à Canal+ ou Bein Sport. Si vous êtes abonné à l'offre RMC sport et que vous disposez d'une box SFR, cela ne devrait pas poser de problème. En revanche si pour une raison ou une autre vous ne disposez pas d'un téléviseur sous la main, ou si vous n'avez pas accès à votre box SFR TV, pas de panique, nous avons la solution.consiste à vérifier que vous possédez un appareil, ordinateur, smartphone, tablette ou autre, capable de se connecter à internet en 4G ou en WiFi. Il vous suffira ensuite de vous rendre sur le service de streaming qui vous convient le mieux, que ce soit une des chaines du bouquet RMC Sport et de vous connecter pour profiter des matchs sans aucun souci, si ce n'est de disposer l'abonnement adéquat.Sachez enfin que vous pouvez aussi télécharger les applications dédiées à ces plateformes sur vos smartphones et tablettes pour une plus grande facilité d'utilisation. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la liste complète des diffuseurs sur le site officiel de l'UEFA.S'il est relativement simple d'accéder aux services de streaming lorsque l'on se trouve ne France, cela peut rapidement tourner au cauchemar lorsque l'on se retrouve hors du territoire national. En effet, de nombreux services tel que RMC Sport bloquent leur lecteur de vidéo pour toutes les adresses IP qui ne sont pas reconnues comme françaises, pour des questions de droits de diffusion notamment. Si vous êtes abonné à RMC Sport et que vous vous trouvez à l'étranger nous vous proposons une solution toute simple pour y accéder :Si vous traînez un tant soit peu dans nos colonnes, vous n'êtes sans doute pas sans savoir ce qu'est un VPN ou Virtual Private Network . Il s'agit d'un petit programme que vous pourrez installer et configurer très simplement sur votre machine et qui propose de nombreux services fort utiles, comme la protection de vos données personnelles. Vous trouverez notre comparatif complet sur ce lien