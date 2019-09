Contrôle parental : Google Family Link permet maintenant de limiter le temps d'utilisation par application

Une limite de temps pour éviter d'abuser d'un jeu ou d'une application

Source : Tech Crunch

Avec des enfants à la maison désireux de se connecter au monde numérique, l'application Family Link de Google se révèle être bien utile dans le sens où elle permet aux parents de conserver un certain contrôle sur ce qu'ils font. Les enfants de moins de 13 ans disposent ainsi de leur propre compte Google, et les parents peuvent gérer le temps passé sur le smartphone et les applications utilisées.De nouvelles fonctionnalités viennent un peu plus épauler les parents dans leur exercice de gestion de contenu. La première tient à la limite de temps passé non plus sur le smartphone mais directement par application. Si vous jugez que votre enfant utilise trop régulièrement un jeu et que vous redoutez une addiction, alors il vous est désormais possible de restreindre son utilisation, ce qui portera son attention sur d'autres jeux, outils ou applications.La seconde fonctionnalité insérée dans la dernière mise à jour offre un « temps bonus » aux enfants. S'ils sont sur le point de terminer le niveau d'un jeu ou de finir un exercice en cours, les parents peuvent leur octroyer quelques minutes supplémentaires. Ils gagneront ainsi la confiance de leurs enfants tout en leur offrant un peu plus d'autonomie.