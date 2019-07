Le contrôle parental Google Family Link bientôt intégré à l'application "Bien-être" sur Android

Promouvoir la santé et le bien-être en une seule application

Deux applications qui permettent de gérer le temps connecté

Source : 9 to 5 Google

Ce contrôle parental avait été annoncé en mai, lors de laL'un des objectifs de l'application «» de Google, est d'inciter les utilisateurs à trouver un. C'est donc pour accompagner les enfants et leurs familles en ce sens que Google à choisi d'y intégrer, son outil deSelon Google, cela devrait permettre aux parents de mieux gérer les usages de leurs enfants, en contrôlant le temps que leurs progénitures passent sur leurs smartphones, en limitant leur temps de navigation ou encore en modérant l'utilisation de certaines applications.L'arrivée du contrôle parental dans la section «» induit néanmoins quelques modifications : tout d'abord le nom de l'application a été revu pour laisser place à «» sur les. En outre, l'outil permettant de configurer et connecter des contrôles parentaux apparaît désormais en premier plan sur l'application., ou, est, initialement, une application qui permet d'avoir un aperçu de vos. L'application recense notamment la fréquence à laquelle vous ouvrez les applications, le nombre de notifications reçues chaque jour et surtoutL'application, permet quant à elle de surveiller le temps que passe votre enfant devant son écran. Il vous est alors proposé dedurant lequel ce dernier pourra se servir du smartphone, desi besoin, mais aussi deou de lui imposer unpar jour.L'application de contrôle parental intégrée dans celle du bien-être pourrait donc être un vrai gain de praticité pour les parents utilisateurs : en effet, en plus de contrôler leur temps passé sur leurs smartphones, il peuvent veiller à ce que font leurs enfants et limiter leur usage de certaines applications.