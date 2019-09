Samsung : le déploiement bêta d'Android 10 commencera en octobre sur les S10 et Note 10

Une mise à jour One UI basée sur Android 10

Source : 9to5google

C'est le mois prochain qu'une bêta devrait être publiée pour les Galaxy S10 et Galaxy Note 10 Bien évidemment, c'est avec la surcouche constructeur Samsung que sera déployé Android 10 . Le site SamMobile évoque une première bêta pour le mois d'octobre chez les Galaxy S10 et Galaxy Note 10 de la firme coréenne, soit les modèles récents - plutôt logique.Cette première date avancée (mais qui reste à prendre avec des pincettes) sonne comme une bonne nouvelle : jusqu'à maintenant, Samsung n'a pas été le plus rapide à déployer les mises à jour, malgré son statut de leader de la téléphonie.Pour cette première bêta d'Android 10 prévue en octobre, l'Europe et les USA devraient être concernés. Il faudra sans doute attendre un peu plus avant de voir les précédents modèles en profiter, notamment pour le milieu de gamme, souvent bien moins loti.