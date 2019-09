Google met à jour ses logos pour Android Auto, Android TV et Android One

Coup de propre sur les logos Android

Les nouveaux logos Android Auto, Android TV et Android One

Les anciens logos Android Auto, Android TV et Android One

Source : AndroidPolice

Depuis quelques heures, Google a déployé son tout nouvel Android 10 , ex-Android Q, dont l'appellation a désormais été modifiée pour davantage de clarté.Cette modification d'appellation s'accompagne d'unEvidemment, histoire d'harmoniser son offre, Google a également décidé dedes autres services Android, à savoirCes nouveaux logos adoptent, pour un rendu globalement plus sobre, plus « chic », et avec (beaucoup) moins de vert. Pas de révolution certes, mais, autour d'un nouveau look que chacun devrait apprécier à sa juste valeur.