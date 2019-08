Google Images s'offre une nouvelle version avec un panneau latéral censé améliorer sa recherche

Capture d'écran du nouveau Google Images (© Alexandre Boero pour Clubic)

Un volet latéral qui permet la poursuite de la navigation dans Google Images

Capture d'écran du nouveau Google Images (© Alexandre Boero pour Clubic)

Source : Blog Google

Nouveau look pour une nouvelle vie. Non, nous ne parlons pas d'une ancienne émission de télé-réalité au concept douteux mais bien de. La firme de Moutain View a annoncé, ce mardi 6 août, avoir remanié le service afin de permettre aux utilisateurs de bénéficier d'un vraide visualisation de l'image sélectionnée. Selon la requête, le volet ouvert sur la droite de l'écran offre différentes informations.Désormais, lorsque vous cliquez sur une photo issue de votre recherche sur, celle-ci apparaît agrandie sur un volet latéral droit, sur fond noir, pour trancher avec le fond blanc de la recherche. L'un des aspects pratiques de cette nouvelle version est que, jusqu'à ce que vous en sélectionniez une autre, ce qui évite de faire des allers-retours désagréables sur la page de résultats. Si vous voulez retrouver une image sélectionnée quelques instants auparavant, il vous suffit de cliquer sur le bouton «» de votre navigateur.Lorsque vous recherchezet que vous souhaitez vous faire un avis via, la nouvelle version du service s'avère être particulièrement intéressante. Dans le cas d'une banale recherche d'un stylo bille,, mais aussi le prix, si celui-ci est disponible, la marque, une description du produit et des images similaires. Le tout devrait satisfaire vendeurs et acheteurs.