"Be Internet Awesome" : quand Google aide les jeunes à détecter les fausses informations

La problématique du harcèlement en ligne également évoquée

Google cherche à redresser la barre

Source : Engadget

Développé en partenariat avec la, ce programme à visée pédagogique recèle désormais de nouvelles activités ludiques, créées pour permettre aux enfants de comprendre et d'identifier la. L'éducation aux adresses URL tronquées ou encore aux titres trompeurs fait notamment partie du programme, expliqueParmi les activités proposées, des intitulés explicites comme «» (« Ne tombez pas dans le panneau ») ou «» (« Partagez avec précaution »). La première apprend aux enfants à distinguer lesde celles qui ne le sont pas. La seconde met en garde contre leset le fait de. Elle tend aussi à aborder l'épineuse question de l'Une autre activité, baptisée «» (« C'est cool d'être gentil »), sensibilise cette fois auxParallèlement à ces nouveautés,a également annoncé pour les Etats-Unis un partenariat avec la YMCA (Young Men's Christian Association). Cet accord aidera l'organisme à ouvrir le dialogue avec les familles américaines au sujet des problématiques liées aux réseaux sociaux, au harcèlement en ligne et à la désinformation.Cette surenchère éducative du géant de Mountain View intervient alors qu'il est pointé du doigt depuis des mois pour son apparent, tout particulièrement sur YouTube, plateforme appréciée - entre autres - des enfants et adolescents. Sensibiliser ce jeune public est donc primordial,La nouvelle version du programme « Be Internet Awesome » est disponible dès à présent pour les familles et les personnels enseignants, mais seulement en anglais. Le programme se destine avant tout aux enfants de 7 à 12 ans.