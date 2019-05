Google Duo permet désormais les appels de groupe (comme son nom ne l'indique pas)

Se mettre au niveau de la concurrence

À télécharger :

Google Duo sur Android



Cette nouvelle fonctionnalité est d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs d'Android et iOS de, mais elle n'est pas encore déployée dans l'ensemble des régions.En proposant à ses utilisateurs cette nouvelle fonctionnalité, Google arrive au même niveau que ses concurrents sur un marché des appels de groupe déjà bien occupé. Avec notamment WhatsApp ou encore Skype , les utilisateurs ont leurs habitudes.Google Duo propose donc désormais de faire despouvant rassembler un maximum de huit utilisateurs. Le géant américain espère se différencier par cette fonctionnalité qui permet aussi de, d'une durée maximale de 30 secondes.Tout comme ce qui est déjà proposé pour les messages et appels vidéo individuels, les appels de groupes serontde bout en bout.Et vous, êtes-vous adepte de Google Duo ? Allez-vous tester cette nouvelle fonctionnalité ?