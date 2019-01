Google lance les cartes d’activité pour regrouper toutes vos recherches au fil des mois

Un historique thématisé de ses recherches Google

Une liste de lecture automatisée par le moteur de recherche

Source : The Verge

Il n'est pas rare d'effectuer plusieurspar an sur le même sujet.va tenter, désormais, de classer les multiples requêtes que vous effectuez sur son moteur de recherche.L'entreprise annonce le lancement des cartes d'activité. Plus qu'un bête historique, Google vous permettra, lors d'une recherche, deau fil des mois sur différents sujets.Par exemple, vous cherchez aujourd'hui, après une période de fêtes chargée en repas caloriques, des recettes pour manger plus sain. Google vous proposera une carte recensant tous les sites précédemment visités. Si vous aviez oublié un ou plusieurs plats, le service vous rafraîchira la mémoiretoutes les recettes déjà consultées.Google permet également de, d'ajouter des liensou d'en supprimer, et même de désactiver complètement cette fonction si elle ne vous convient pas.Ces cartes d'activité concernent de nombreux domaines d'activités comme le sport, la photographie, la mode, le bien-être et bien d'autres sujets. Elles ne sont accessibles que par vous, en vous connectant à, à chaque recherche effectuée sur la version mobile du moteur de recherche ainsi que l'application. Il est possible également de retrouver les différentescréées par Google depuis le menu d'actions du site ou de l'app.Disponible uniquement aux États-Unis, Google n'a pour l'heure pas annoncé de déploiement à l'international.