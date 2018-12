Google Docs : accéder à des documents sans compte Google bientôt possible

Une identification par un code à 6 chiffres



Google Docs, un moyen simple de forcer la création de profils publicitaires



Source : Engadget

Google Docs est un outiltrès utilisé en entreprise. Mais même si la popularité de la suite est indiscutable, elle est encore loin d'égaler celle des logiciels Office de Microsoft, très implantés dans les sociétés.L'un des freins qui empêchent un déploiement plus important de Google Docs est l'obligation de créer unGoogle. De nombreux utilisateurs ne souhaitent pas, uniquement pour leur activité professionnelle, donner accès à de nombreuses informations personnelles au moteur de recherche.Google répond à ce problème en proposant l'accès auxpartagés par un simple code numérique. Quand un invité répond positivement à l'invitation d'accéder à un document, tableur ou à une présentation, Google envoie unà 6 chiffres qui permet d'ouvrir le fichier et de le modifier avec ses collaborateurs.Pour l'heure, Google propose cette fonction uniquement en bêta privée. Les entreprises ou organisations souhaitant y participer doivent contacter le moteur de recherche, qui va ensuite enquêter pour vérifier son identité. Google souhaite réserver ce nouveau mode d'à des sociétés légitimes et ne pas ouvrir son service à n'importe qui pour le moment.Le moteur de recherche veut de cette manière offrir un peu plus de souplesse, mais Google Docs reste un moyen pour l'entreprise de forcer ses utilisateurs à créer un profil Google, qui reste l'objectif numéro 1 pour proposer de laciblée, la manne financière principale de la société. Il faudra encore en passer par une inscription pour probablement encore de nombreux mois afin de profiter des outils bureautiques de Google.