Youtube : le mini-player disponible aussi sur la version desktop

Le mini-player Youtube aussi sur la version desktop

Cela fait quelque temps déjà que les utilisateurs mobiles de Youtube peuvent profiter d'un mini-player, c'est-à-dire un lecteur vidéo de taille réduite qui permet d'effectuer une autre recherche tout en continuant de visionner la vidéo en cours de lecture. Aujourd'hui, Google déploie cette même fonctionnalité sur nos bons vieux ordinateurs de bureau, avec quelques intéressantes fonctionnalités au menu.Pour les férus de Facebook, cela ressemble beaucoup au système mis en place par le réseau social de Mark Zuckerberg, qui permet de continuer à visionner une vidéo tout en faisant défiler son News Feed. Sur Youtube, on retrouve tout simplement un nouveau bouton « Activer le lecteur réduit » présent en bas à droite de la vidéo en cours de lecture, à côté des boutons « Réglages », « Mode Cinéma » et « Plein Ecran ».Une fonctionnalité idéale donc pour les internautes qui souhaitent chercher une énième vidéo à regarder avant que celle en cours soit terminée. Via le mini-player Youtube, il est possible d'accéder à diverses fonctionnalités comme mettre en pause, passer à la vidéo suivante ou encore revenir à la précédente.Pour revenir à une fenêtre Youtube classique, il suffit de cliquer sur le titre de la vidéo ou n'importe où sur le mini-player (hormis les touches de contrôle évidemment). Le mini-player supporte également les Playlists, les diffusions en live... Bref, un nouvel outil qui devrait nuire encore un peu plus à la productivité de certains.