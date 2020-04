Facebook : enfin un mode silencieux sur mobile

© Facebook

Mieux gérer son temps en ligne

Source : The Verge

Si depuis novembre 2019, il était déjà possible de couper les notifications push et de mieux les gérer, ce nouveau mode silencieux va plus loin.En pleine période de confinement, Facebook penserait-il au bien-être numérique de ses utilisateurs ? Dans un billet de blog, Kang-Xing Jin, qui s'occupe de la réponse du réseau social à la crise du coronavirus , a annoncé l'arrivée d'un mode silencieux : «», a-t-il déclaré.Le mode silencieux stoppe donc quasiment toutes les notifications (push et au sein même de l'application) pour une tranche horaire que vous avez choisie ou sur une période définie. Si vous vous rendez sur le réseau social alors que ce mode est activé, alors un message d'alerte apparaîtra et vous ne disposerez plus que de 15 minutes pour vous balader sur l'application.Le mode silencieux devrait être disponible au mois de mai sur iOS et en juin sur Android. Pour y accéder, il vous suffira de vous rendre sur «», puis vous pourrez l'activer dans la section «».