Par crainte du coronavirus, Facebook annule sa conférence F8 prévue en mai

Une programmation annuelle sensiblement chamboulée

Source : CNET

Après avoir annulé sa présence à la Game Developer Conference 2020 , Facebook annonce officiellement l'annulation de sa conférence annuelle F8. L'édition 2020, qui devait se tenir les 5 et 6 mai aun'aura donc pas lieu.Selon Facebook : «».Pour présenter, malgré tout, ses nouvelles technologies et autres outils de développement, Facebook devrait proposer des formats d'événements alternatifs, organisés localement, ou sous la forme de vidéos en direct. Encore une fois, cette annulation soulève la question de la suite du déroulement du calendrier événementiel de 2020, de la WWDC à la Google I/O et autres Build 2020...