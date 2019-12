Facebook serait en train de développer son propre OS

© Tony Webster

Un vieux rêve d'autosuffisance

Préparer le terrain pour la prochaine génération de produits

Source : GizmoChina

Facebook veut s'émanciper de Google sur le terrain de l'OS. D'après, Facebook serait actuellement en train de développer, à partir de zéro, un système d'exploitation bien à lui. L'objectif : se départir d'Android. Toujours selon le média, dont les propos sont relayés par, ce projet serait dirigé par Mark Lucovsky, un ancien ingénieur de Microsoft ayant notamment officié sur Windows NT.Si Facebook et ses représentants, dont Ficus Kirkpatrick, n'ont communiqué aucun créneau de lancement pour ce nouvel OS et que la firme reste silencieuse quant aux produits qui pourraient, à terme, en profiter, ce projet va dans le sens d'un vieux rêve de Facebook : celui de l'autosuffisance logicielle.Comme le rappelle GizmoChina, le groupe de Mark Zuckerberg avait déjà entamé des travaux préparatoires pour un OS maison il y a quelques années. Il était alors question, là aussi, de concevoir un système suffisamment efficace pour permettre de se dispenser d'Android sur des objets connectés dédiés à un usage domestique. Un plan qui était toutefois resté lettre morte, mais qui pourrait avoir posé les bases du projet actuel.», explique Andrew Bosworth (responsable réalité virtuelle et augmentée chez Facebook), interrogé par. «».Parallèlement à cet OS maison en cours de développement, Facebook travaille aussi à l'élaboration d'un assistant personnel semblable à Siri ou Alexa. À cette fin, le groupe a d'ailleurs négocié une licence avec Microsoft afin d'utiliser la recherche Bing pour entraîner son assistant. Ces recherches, précise, se poursuivront prochainement au sein du nouveau campus du groupe, dont la construction s'est achevée à Burlingame, en Californie.Ces locaux de plus de 71 000 m² hébergent également les équipes chargées du développement d'une paire de lunette de réalité augmentée estampillée Facebook.