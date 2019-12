Même hors-ligne ! Facebook se fait voler un disque contenant les informations de 29 000 employés

Un disque dur non sécurisé volé dans le véhicule de l'un des employés en charge de la paie



Facebook tente d'éteindre l'incendie avec un abonnement à un service de protection de la vie privée



Facebook et les données personnelles, c'est une longue histoire . Le réseau social a montré à de nombreuses reprises n'avoir pas pris le sujet à sa juste valeur et l'on ne compte pas le nombre d'affaires d'informations privées dans la nature.Cette fois c'est les employés du groupe qui sont directement concernés.indique qu'un disque dur contenant les données personnelles et financières de 29 000 salariés a été dérobé dans la voiture de l'un des employés en charge de la paie.Aussi incroyable que cela puisse paraitre pour une société de la taille de Facebook, ces informations n'étaient pas chiffrées. Dans le détail, les voleurs peuvent avoir accès aux noms, aux numéros de carte bancaire et aux quatre derniers chiffres de sécurités sociale des salariés touchés par ce larcin.», indique une porte-parole de Facebook. Malgré tout, l'employé victime de ce vol n'était pas censé emmener avec lui ce disque dur. «», ajoute t-elle.Pour répondre aux inquiétudes des salariés dont les données privées sont désormais dans la nature, Facebook les a invité à prendre contact d'urgence avec leur banque pour leur signifier la situation et éviter les transactions frauduleuses.Le groupe de Mark Zuckerberg va dans le même temps leur offrir un abonnement de deux ans à un service de protection contre le vol d'identité. La police est également saisie du dossier pour tenter de récupérer ce disque dur.