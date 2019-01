Facebook lance une fonctionnalité de pétitions en ligne

Faire bouger les choses à l'échelle locale et nationale

Plusieurs pétitions déjà repérées

Bien que barbouillé après une année 2018 tumultueuse, notamment marquée par le scandale Cambridge Analytica , Facebook continue de trôner en haut du classement des réseaux sociaux les plus populaires du monde. Et pour continuer dans cette voie, l'entreprise fondée par Mark Zuckerberg déploie des moyens considérables pour optimiser l'expérience utilisateur et rassembler toujours plus d'internautes sur sa plateforme.La dernière fonctionnalité repérée par les journalistes de TechCrunch s'inscrit parfaitement dans cette dynamique : la création de pétitions en ligne, progressivement déployée aux Etats-Unis après plusieurs semaines de tests. Actuellement baptisée « Community Actions », cette nouvelle option permet de créer une pétition en quelques clics simplement avec un titre, une description et une image.Le créateur peut ensuite inviter des amis susceptibles de rejoindre la cause, et surtout taguer des personnalités capables d'apporter une solution au problème soulevé. Échanger entre membres d'une pétition est également au programme, tout comme la création d'événements et de levées de fonds. A l'heure actuelle, Facebook n'a pas officiellement communiqué dessus.Le fait est que plusieurs exemples de pétitions ont d'ores et déjà été repérés sur la plateforme : l'une porte sur une meilleure sécurité des piétons aux abords des bibliothèques de Nebinger et Santore , à Philadelphie, l'autre sur un moratoire sur les nouveaux forages dans le Colorado Bref, Facebook semble chercher à créer un nouveau lien entre les populations et les instances dirigeantes. A voir si la mayonnaise prendra.