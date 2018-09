Un hacker veut supprimer la page Facebook de Mark Zuckerberg en direct

Un hacker d'expérience

Un défi impossible à réaliser ?

Qu'il cherche à faire du buzz ou à mettre ses menaces à exécution, Chang Chi-yuan a de toute évidence du culot. Ce hacker taïwanais plutôt renommé et comptant plus de 26 000 abonnés sur Facebook s'est fendu d'un message pour le moins audacieux Son prochain objectif consistera en effet à supprimer le compte Facebook du fondateur... de Facebook, en la personne de, peut-on lire sur Bloomberg Cerise sur le gâteau, l'intéressé se permettra même de diffuser en direct - dimanche 30 septembre à 18h, heure locale - sa tentative de piratage directement sur le réseau social géré par l'entrepreneur américain. Après tout, pourquoi pas. Ce pirate indépendant, notamment connu pour déceler des failles informatiques desquelles il obtient des sommes d'argent en échange, s'est illustré à plusieurs reprises au cours de sa carrière.Toujours selon Bloomberg, Chang a par exemple été poursuivi par une compagnie de bus après s'être infiltré dans leurs systèmes, et acheté un ticket pour la modique somme de trois centimes d'euro. Le hacker s'est également targué d'être à l'origine de plusieurs attaques à l'égard de Tesla et Apple, sans que l'on puisse véritablement confirmer ses dires de manière sûre et indépendante.Le fait est que ce vingtenaire dispose visiblement d'une certaine expérience dans le domaine du piratage informatique. Mais supprimer le profil du fondateur même de Facebook semble être une marche très haute, qu'il parviendra à gravir, ou pas, dimanche 30 septembre.