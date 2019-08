La Turquie va exiger des plateformes et médias en ligne d'obtenir une licence de diffusion

© Pixabay

Un risque d'être mis à l'amende ou de perdre sa licence de diffusion en cas d'infraction au règlement

Source : Reuters

Laa décidé de renforcer le contrôle des programmes diffusés dans son pays. Le régulateur local, le, équivalent du CSA français , dispose désormais d'un, y compris ceux hébergés par les plateformes mondiales comme Netflix, ainsi que ceux proposés par les les médias présents sur Internet, faisant poindre l'inquiétude d'une censure massive de l'Internet turc.La décision était attendue, puisqu'elle fut approuvée par le parlement en mars dernier et soutenue par le parti du président Erdogan. Grâce à cette dernière, le Conseil suprême de la radio et de la télévision (RTÜK) dispose du, pour pouvoir exercer légalement dans le pays.Le régulateur pourra désormais, à présent soumis à une extrême surveillance. En cas de non-respect de la réglementation ou en cas de publication contraire à la volonté du RTÜK,Si Netflix a affirmé vouloir continuer à fournir du contenu en Turquie, Yaman Akdeniz, professeur de droit et expert en cybersécurité à l'Université d'Istanbul Bilgi, compare cette mesure à un véritable «», comme le rapporte Reuters. Les pure players gratuits turcs, qui dépendent de la publicité, pourraient très vite en souffrir.