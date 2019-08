Free VS BFMTV : la justice condamne l'opérateur contre l'avis du CSA

Free condamné pour avoir diffusé les chaines Altice sans accord conclu



L'avis du régulateur désavoué par les tribunaux



Selon 01Net vient de remporter son bras de fer judiciaire contre Free, dans le litige qui les oppose concernant la diffusion des chaines BFM TV, RMC Découverte et RMC Story.Pour rappel et pour faire simple, Altice exigeait que Free le rémunère pour la reprise de ses fréquences et de ses services de replay. De son côté, l'opérateursur la TNT.Le Tribunal de Grande Instance de Paris. Dans sa décision, il estime que l'opérateur n'avait pas le droit de diffuser ces chaines sans autorisation et l'aCe jugement vient contredire intégralement l'avis rendu aujourd'hui même du, désigné pourtant comme juge de paix dans ce bras de fer qui dure depuis plusieurs mois.Dans son communiqué, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel estime «En d'autres termes, Free n'aurait aucune obligation de conclure un accord pour la diffusion hertzienne des chaines du groupe Altice, ni pour intégrer l'offre de services proposée par le groupe médias. Un avis qui n'est pas partagé par la justice.Le feuilleton judiciaire est pourtant loin d'être terminé. «» peut-on lire dans le communiqué de presse d'Altice, ce qui sous-entend que BFMTV ou encore RMC Story pourraientDe son côté, l'opérateur télécom n'a pas encore commenté le verdict du Tribunal de Grande Instance, mais on peut, sans trop se tromper, imaginer que les équipes de Xavier Niel vont rapidement faire appel de cette décision.La suite au prochain épisode.