BFMTV vs Free : le CSA se prononcera d'ici la fin du mois

Le CSA doit trouver une solution satisfaisante pour les deux groupes

Un compromis qui pourrait permettre à Altice de monétiser ses services

Source : Les Echos

La guerre que se livrentetpourrait arriver à son terme dès la fin du mois de juillet. Le, saisi par le groupe de Patrick Drahi, devrait en effet rendre ses conclusions avant sa trêve estivale.Les deux parties ont été auditionnées et ont pu livrer leurs arguments. Pour rappel,souhaite désormais faire payer la diffusion de ses chaines gratuites et ses services deà l'opérateur. Une exigence refusée par, qui estime que les applications de rattrapage n'ont pas d'intérêt sur des chaines d'information en continu, comme BFMTV, ou des chaines à très faible audience.Unindépendant a livré ses premières conclusions auet selon, la demande d'Altice aurait peu de chances d'aboutir. En effet, l'autorité de régulation ne peut imposer un contrat de reprise de ces chaines de télévision etÀ la place, lespourraient jouer les juges de paix et proposer à Freepar rapport à ceux signés avec TF1 et M6 pour l'intégration, dans les Freebox, de leurs services de rattrapage respectifs.serait tout à fait en droit de refuser une telle proposition et de continuer son bras de fer avec Altice sur le terrain judiciaire. Le CSA pourrait également proposer une tout autre solution et ne pas suivre les recommandations de son rapporteur.Le Conseil a laisséavant de trancher, en espérant mettre un point final à ce bras de fer qui dure déjà depuis le mois de mars.