Wattamate, la plateforme française qui facilite la colocation

© Capture d'écran Wattamate, par Alexandre Boero pour Clubic

Wattamate, bien plus qu'une simple plateforme de mise en relation

© Wattamate

Les Français, adeptes de la colocation

© Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic

© Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic

Source : Communiqué de presse

Nous débutons le mois d'août. La période pourrait être propice à la glandouille et au farniente, et pourtant, elle peut être d'une importance cruciale pour les personnes à la recherche d'unepour la rentrée. Que ce soit pour l'année scolaire qui arrive où à des fins professionnelles, les démarches peuvent être lourdes et fastidieuses. Aussi,se fixe comme mission de. Clubic vous éclaire sur son fonctionnement.Fondée en 2017 par Morgan Melchilsen et Alexandre Tsigris, Wattamatte et unebien décidée à accompagner ses utilisateurs dans l'évolution des modes de vie, en devenant l'outil de référence dédié au marché de la colocation en France. Après avoir testé sa V1 durant un an,. Ses prochains objectifs ? Développer une version, et déployer une nouvelle mouture de son application mobile Android et iOS.À l'origine,travaillait à mettre en relation des personnes souhaitant vivre en colocation et des appartements appartenant à des agences. Mais la plateforme n'a pas voulu se cantonner à ce rôle et a étendu son offre.Désormais, ses utilisateurs peuvent aussisur un espace sécurisé,(pour, par exemple, candidater à plusieurs à des biens, en un seul clic), ou encorevoire un logement entier, pour ensuite sélectionner les futurs colocataires. Grâce à un partenariat avec Groupama, il est, en outre, possible de bénéficier d'offres d'assurance.Après avoir fait un tour sur le site, nous nous apercevons que le bébé est vraiment neuf. Pour l'instant,ne propose que 16 chambres et 23 logements sur Lyon, trois logements et 36 chambres du côté de Paris, et un seul logement à Marseille (ville moins active d'un point de vue numérique).Le site, aux couleurs et à l'ergonomie agréables, fait naturellement penser aux grandes plateformes de location de logements en ligne, comme Airbnb. Le principe reste le même : une fois l'offre de vos rêves identifiée, vous pouvezdans le cas d'une chambre,dans le cas d'un appartement.L'Hexagone est un bon élève de la colocation.. Dans les grandes villes, les nouvelles colocations sont en, surfant sur le besoin de mobilité des Français et les économies qu'elles peuvent engendrer.