Le collectif NoFakeScience lance un appel pour réconcilier scientifiques et journalistes

Stopper le dévoiement grandissant du travail des scientifiques

Le collectif appelle au respect des consensus scientifiques

Composé de scientifiques, journalistes et citoyen·ne·s concerné·e·s, le collectif @nofake_science vise à alerter sur le traitement médiatique actuel de l'information scientifique afin que cessent les dérives sensationnalistes et idéologiques dangereuses. — No Fake Science (@nofake_science) July 15, 2019

Source : No Fake Science

Formé il y a un peu, le collectif, constitué de journalistes, scientifiques, vulgarisateurs et citoyens, vient de publier une tribune dans la presse française, ces 14 et 15 juillet. Le collège l'a rédigée pour faire bouger les lignes s'agissant du. Elle est intitulée « Santé, Environnement, Recherche : la méthode scientifique oubliée des médias. »En 2019, la défiance envers les journalistes et l'information en général n'a peut-être jamais été aussi forte. Pour NoFakeScience, le journalisme ne doit pas biaiser le travail effectué par la communauté scientifique.Pour mettre fin au: les uns, les autresDans sa tribune,, qui ne sont pas de simples opinions balancées mais bien desfiables comme l'Académie européenne des Sciences ou l'OMS.S'agissant des consensus indiscutables, le collectif prend l'exemple de l'efficacité propre des produits homéopathiques, pour laquelle il n'existe absolument aucune preuve ; ou du changement climatique, bien réel et d'origine principalement humaine ; ou encore de l'énergie nucléaire, qui constitue une technologie à faible émission de CO2 pouvant contribuer à la lutte contre le changement climatique., lit-on dans la tribune. Le collectif redoute les risques de s'éloigner davantage des journalistes., conclut le collège, dont il est possible de signer la tribune