Dark Web : des dealers retirent volontairement le Fentanyl de leur catalogue

Le Fentanyl est interdit dans la plupart des pays en raison de sa dangerosité

Un produit placé sous haute surveillance, même sur les réseaux

L'agence britannique de lutte contre le crime (NCA) a annoncé récemment que, selon ses informations, les principauxprésents sur le web ont retiré volontairement le, un puissant analgésique, de leurs références proposées.Ce médicament de la famille despossède une puissance près de 100 fois supérieure à la morphine. Introduit durant les années 60, il est dans la plupart des pays du monde assimilé aux. Depuis quelques années, elle est la cause de nombreux décès aux États-Unis, comme par exemple, qui est mort après une surdose de cet analgésique.Les trafiquants n'ont pas forcément de raisons éthiques pour justifier leur choix. Ils estiment plutôt que la présence de ce médicament sensible dans leur « catalogue » éveillerait la curiosité des forces de l'ordre.», indique Vince O'Brien, l'un des dirigeants de la NCA. Les drogues de classe C regroupent les tranquillisants et des analgésiques opioïdes légers.L'autre raison plus insolite est à chercher du côté des toxicomanes. Ces derniers se plaignent sur les forums de la vente du Fentanyl, un produit à l'origine dece qui inciterait lesà retirer le produit, pour des raisons d'image auprès de leur clientèle.Les autorités britanniques luttent activement contre la vente de Fentanyl sur leur territoire. Plusieurs vendeurs en ligne ont été arrêtés par les forces de l'ordre et l'un d'entre eux a été condamné à 8 ans de prison.