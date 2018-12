D'après l'ancien patron de Google, il existera "deux Internet" d'ici 2028

Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

L'Amérique et la Chine face à face avec leur propre internet

Lors d'un événement privé se déroulant à San Francisco, Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google et actuel président du conseil d'administration de la maison mère Alphabet, s'est exprimé sur l'avenir de notre cher internet. D'après lui, le web va se séparer en deux dans la décennie qui vient... et c'est la toute puissante Chine qui pourrait être à l'origine de ce bouleversement majeur.Durant cet entretien, Schmidt a déclaré :Eric Schmidt n'a pas non plus hésité à dire que la Chine jouissait d'une dynamique excellente en ce qui concerne internet et les nouvelles technologies en général. Ce domaine représente un pourcentage important du PIB de l'Empire du milieu, et c'est pourquoi ce nouvel internet pourrait rapidement voir le jour. D'après lui, des pays pourraient même s'associer à ce modèle chinois en matière de web. De quoi menacer la suprématie acquise par les américains depuis bien longtemps.L'ancien PDG de Google avait lui-même affirmé que la Chine est à la pointe de la technologie et qu'elle pourrait asseoir son leadership dans le domaine de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Cependant, le moteur de recherche américain ne compte pas abandonner le pays asiatique puisque des rapports très décriés affirmaient que Google souhaitait se décliner en une version censurée spécialement pensée pour la Chine