Libertas, l'administrateur de Silk Road, risque 20 ans de prison

Nul n'échappe à la justice

Fermé définitivement par le FBI à la fin de l'année 2014,est resté pendant longtemps l'une des références dupour qui souhaitait s'approprier des services et des biens illégaux. Entre",s'était fait un nom dans le milieu très fermé de "l'autre internet".Et tandis que Ross Ulbricht, fondateur du site, purge depuis maintenant 3 ans une double peine de prison à vie prononcée à son encontre, c'est aujourd'hui au tour de, plus connu sous le pseudo, de passer devant les juges.Plaidant coupable pour un chef d'accusation de "complot en vue de distribuer des stupéfiants", il risque jusqu'à 20 années de réclusion.Pourtant, D. Davis avait tout fait afin d'échapper à la justice américaine.Il s'était notamment réfugié en Irlande, son pays natal, depuis lequel il avait d'ailleurs indiqué au site Ars Technica, il y a maintenant deux ans, qu'il, des efforts manifestement restés vains.Une condamnation qui ne manquera pas de rappeler à tout un chacun que malgré de nombreuses précautions, il est quand même possible de se faire condamner pour des activités illicites réalisées sur le Dark Net.