Darknet : plus de 5 millions d'euros de cryptomonnaies saisis en Espagne

8 personnes arrêtées, 2 laboratoires stoppés

Modifié le 02/07/2018 à 10h13

Cette opération marque tout simplement la plus grosse saisie de drogues synthétiques dans l'histoire de l'Union Européenne.Il y a quelques jours, la police espagnole accompagnée d'Europol et de la police fédérale autrichienne ont procédé à l'arrestation de 8 personnes dans le cadre du démantèlement d'un réseau illégal de vente de stupéfiants opérant sur le darknet.Au cours de l'opération, plus de 8 millions d'euros ont été saisis dont 5 millions en cryptomonnaies (Bitcoin, IOTA et Lumen), près de 2 millions sur un compte bancaire autrichien, 700 000 euros en espèces, une dizaine de véhicules de luxe, 3 biens immobiliers, et une centaine de sortes de drogues synthétiques dont 800 000 doses de LSD. Valeur totale de l'ensemble : près de 12 millions d'euros.Le réseau, basé à Grenade, Valence et Madrid en Espagne, opérait sur le darknet depuis 2012 et faisait importer les matières premières utilisées pour la création de ses produits principalement de pays asiatiques, et notamment de Chine. Il les expédiait ensuite au consommateur final... par la Poste, tout simplement.