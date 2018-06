En Ecosse, un hôpital traite les personnes accros aux cryptomonnaies

La crypto-dépendance, ça existe !

Une thérapie basée sur des techniques de dépendance aux jeux de hasard

Modifié le 01/06/2018 à 18h53

Pour aider les gens à s'en sortir, l'hôpital Castle Craig en Ecosse propose divers traitements pour les «» afin qu'ils fassent face aux problèmes liés à ces monnaies.Un thérapeute de l'hôpital, Chris Burn a ainsi expliqué à Sky News que «Même si aucun chiffre officiel sur le nombre de «» n'est communiqué, il y a environ 13 milliards d'individus dans le monde qui ont investi dans ces monnaies. On connaît un cas d'investisseur en Bitcoin qui a pris sa propre maison comme « garantie de prêt » pour pouvoir continuer ses activités. Une action qui laisse penser qu'une certaine dépendance aux jeux est bien existante.L'hôpital Castle Craig propose même un Guide de la crypto-dépendance en anglais, permettant de savoir si vous avez un problème avec la cryptomonnaie, et où trouver de l'aide si c'est le cas.Certains traitements seront ainsi dirigés par Tony Marini, un ancien drogué et cocaïnomane. Il déclare : «. »Il perçoit ainsi les cryptomonnaies comme un moyen qui permet aux gens de s'échapper d'eux-mêmes, dans un monde différent, car le monde dans lequel ils vivent ne leur plait pas.Il explique également que «. »