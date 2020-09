Une application vous fait revivre l'opération Dynamo de 1940 en réalité augmentée

Une fois que vous avez choisi l'un de ces trois avatars, le parcours, le scénario, la vision de l'Histoire et la quête seront différents. On apprend notamment quelles étaient les pensées de ces trois personnes, comme Louisette, qui pensait à son papa ; Joseph, qui pensait fort à sa femme et sa fille ; et Edward, qui rêvait de retrouver sa fiancée. Chaque parcours dure entre 1h00 et 1h30.