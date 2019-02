Samsung veut remplacer la télécommande de votre TV par votre cerveau

© Samsung

Un casque s'apparentant au « Cerebro »

Priorité à l'accessibilité

Source : CNET

La télécommande offrait déjà un progrès, dans la mesure où il n'était plus nécessaire de se lever pour interagir avec sa télévision. À l'avenir, vous pourriez ne plus avoir besoin non plus de bouger vos doigts. C'est en tout cas l'objet du projet « Project Pontis », mené par Samsung en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse.Pourdemandant de changer de chaîne ou de monter le volume, la technologie développée a recours au, ainsi qu'à un. Ce dernier, doté de 64 capteurs, peut faire penser à une réplique du « Cerebro », dispositif utilisé par le professeur Xavier dans les comicsDans le prototype actuel, l'utilisateur indique ses choix à l'aide de ses yeux, dont les mouvements sont détectés via un système d'. Mais dans les versions ultérieures, le but est d'aller plus loin et de décrypter les signaux du cerveau. La difficulté est que chaque personne présente des ondes cérébrales différentes. Il est donc nécessaire de concevoir un dispositif spécifique pour chaque individu.Cette nouvelle technologie va au-delà du simple gadget. L'idée est de permettre aux, comme la tétraplégie, de. Les premiers tests auront d'ailleurs lieu dans des hôpitaux suisses, vraisemblablement au premier trimestre 2019.Ce système pourra-t-il ensuite être étendu au grand public ? En l'état actuel, rien n'est moins sûr. En effet, pour l'instant, le dispositif nécessite de s'appliquer une couche de gel sur la tête, ce que les particuliers n'auront pas forcément envie de faire chez eux. En tout cas, pas pour changer les chaînes de leur télévision. En revanche, pour détecter l'emplacement de tous les mutants à travers le monde...