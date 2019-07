Sans crier gare, Instagram supprime des dizaines de comptes dédiés aux mèmes

© Ink Drop / Shutterstock.com

Des violations de conditions d'utilisation en cause

Chômage technique

HUGE meme page purge last night on insta. Accounts with millions of followers (one had more than 13M alone) got deleted. pic.twitter.com/Beugxh6bm4 — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) July 26, 2019

Certains comptes, qui affichaient plus de 13 millions d'abonnés, ont ainsi été supprimés sans avertissement de la part d'Sommé de s'expliquer, Facebook a fait savoir par l'intermédiaire d'un porte-parole que cette décision sans équivoque avait été prise après la constatation de «», sans préciser davantage de quelles conditions il s'agissait.Des explications que, comme l'expliquen'a même pas besoin de fournir. En effet, plus tôt ce mois-ci, le réseau social a, qui stipulent depuis qu'Instagram s'accorde le droit de supprimer sans sommation le compte d'utilisateurs violant un certain nombre de clauses d'utilisation sur une période donnée.D'après les estimations, les comptes supprimés comptaient en cumulé près de 30 millions d'abonnés. Parmi les malchanceux, quelques personnes vivaient de cette activité, pouvant, de par la notoriété de leur page, nouer des partenariats avec certains annonceurs désireux de toucher une large audience.Or si une certaine grogne se fait sentir actuellement sur Twitter et plus particulièrement sur, certains utilisateurs ne manquent pas de rappeler que ce type de pages naviguait en zone grise depuis longtemps. En partie basés sur des contenus soumis au, lespeuvent également se faire le vecteur d'une idéologie nauséabonde.Malgré tout, si la décision d'Instagram n'a rien de surprenant, on reste circonspects de l'absence de notification de la part du réseau social avant de mener à bien ce qui s'apparente à une purge.