Comme Twitter, Instagram fait le ménage dans ses utilisateurs

Instagram mène une veille continue pour lutter contre le contenu « inauthentique »

Depuis plusieurs mois, Twitter procède à une vaste opération de nettoyages par à-coups pour nettoyer sa base de données des comptes spam et autres bots. a annoncé , ce lundi 19 novembre, vouloir suivre le même chemin en éradiquant de son réseau social les « j'aime », commentaires et abonnements obtenus de façon artificielle, qui constituent unpour la filiale de Facebook.Pour mener à bien sa chasse à la triche, Instagram met le paquet :, indique-t-il dans un communiqué.Instagram précise aussi envoyer un message in-app aux comptes identifiés pour les informer de la suppression des suivis, mentions et commentaires inauthentiques, et dans la foulée leur demander de changer leur mot de passe. Le réseau social supprime toujours régulièrement ce qu'il considère comme des faux comptes, et il a l'intention d'aller plus loin encore. Des mises à jour devraient arriverpour lutter contre l'activité inauthentique, prévient Instagram.