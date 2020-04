LEGO lance les précommandes du kit interactif Super Mario

Un kit de LEGO interactif dédié à Super Mario

Source : LEGO

Nous vous en parlions début mars , la collaboration entre LEGO et Super Mario est désormais une réalité. Vous pourrez monter puis casser des briques avec ce kit interactif Mario dès le 10 août prochain.Plutôt que de proposer un simple set basique dédié à Super Mario, LEGO est allé plus loin avec son futur kit dédié au héros de Nintendo, car celui-ci est à la fois modulable et, surtout, interactif.En effet, en plus de proposer un ensemble de 231 pièces qu'il est possible d'agencer de différentes manières pour former un décor typique du jeu (briques, tuyaux, drapeau...) et trois personnages (Mario, Bowser Jr. et un Goomba), le héros moustachu fonctionne à piles et en Bluetooth.Grâce à cette connexion et cette source d'énergie, Mario peut générer des sons via un haut-parleur et afficher des émotions sur l'écran LCD sur son torse, ses yeux et sa bouche. En utilisant les capteurs également présents dans notre héros, qui peuvent reconnaître les mouvements et les couleurs, ce set LEGO accompagné d'une application mobile dédiée se veut donc spécialement ludique et interactive et propose aux enfants de ramasser des pièces avec Mario, qui réagira en conséquence.Notez enfin qu'il ne s'agit là que du pack de démarrage, et qu'au moins deux autres arriveront plus tard, l'un dédié aux plantes piranha et l'autre au château de Bowser.