Bientôt des trackers GPS pour suivre vos commandes Domino's Pizza

Des pizzas avec tracker GPS chez Domino's !

Optimiser les itinéraires

Source : CNBC

L'américainannonce qu'il va proposer cette année, qui devrait ravir ses clients les plus pressés. L'entreprise va en effet équiper ses livreurs de, afin de permettre aux clients de suivre, en temps réel, le trajet de ces derniers, et de réceptionner au mieux cette pizza hawaïenne/poulet fraîchement commandée.Ainsi, plutôt que de disposer d'un suivi avec barre de progression comme c'est le cas aujourd'hui, le nouveau système va permettre aux clients de. De cette manière, il saura exactement (ou presque) à quel moment le livreur est stationné devant chez lui.Pour, outre proposer une fonction plutôt utile pour les clients les plus pressés ou curieux, cela devrait aussi lui permettre de, pour garantir des livraisons toujours plus rapides. L'option sera lancée dès cette année aux Etats-Unis.