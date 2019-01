Insolite : un youtubeur crée un objectif photo à partir de glace

Une idée qu'il avait depuis 2 ans

Un projet fou

Avec près de 105 000 abonnés, la chaîne de Mathieu Stern est bien connue dans le monde des amateurs de photographie.Enseignant dans diverses écoles de la région parisienne, le photographe et vidéaste poste régulièrement du contenu sur sa chaîne, relatant plusieurs expériences surprenantes que l'homme s'amuse à réaliser, en plus de donner de nombreux conseils afin de réaliser les plus beaux clichés.Sa dernière réalisation en date a consisté à réussir l'exploit de fabriquer un objectif photographique à partir d'un morceau de glace qu'il a été récupéré sur un iceberg en Islande.Partant du principe que, le YouTubeur a tout d'abord commencé en imprimant (à l'aide d'une imprimante 3D naturellement) un corps d'objectif dans lequel viendrait se positionner sa fameuse "lentille de glace".Une fois cette étape franchie, restait encore le plus compliqué, réussir à façonner sa lentille optique à l'aide de cette matière si temporaire.Pour ce faire, il eut alors l'ingénieuse idée de modifier un moule à glaçon de telle sorte à réussir à donner à la glace la forme qu'il attendait : celle d'une demi-sphère.Toutefois, un problème subsistait.En effet, alors que son projet était sur le point d'aboutir, il se rendit compte que la glace à sa disposition était loin d'être assez pure pour pouvoir être utilisée dans le but qui l'intéressait.Il se rendit alors en Islande afin de prélever un morceau de glace présent sur un iceberg vieux de 10 000 ans, et donc fait de l'une des glaces les plus pures que compte notre planète. Un voyage de 3 000 km peuplé de nombreux échecs, mais dont nous vous laissons profiter du sublime résultat ci-dessous :