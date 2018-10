Parrot : de nouveau modes photo pour l'Anafi

De nouveaux modes photo et vidéo pour Anafi

Un pack complet pour les vidéastes en herbe

Parrot mise tout sur, son derniersorti l'été dernier, pour relancer ses ventes. Quelques mois après son lancement, le constructeur propose aujourd'hui au téléchargement sa première mise à jour. Celle-ci vient ajouter de nouvelles fonctionset vidéo.La mise à jour améliore en premier lieu, selon The Verge , le mode, qui va désormais offrir une plus large plage dynamique et permettre des images de meilleure qualité, même en contre-jour ou en conditions de faible luminosité.L'appareil accueille également un nouveau modephoto, incluant différentes options comme le panorama vertical, horizontal et un mode sphère, faisant tourner automatiquement le drone sur 360° pendant que la caméra balaye verticalement la scène à 180°.On note aussi la présence du Dolly Zoom sur un point d'intérêt, qui existait déjà sur la précédente version, mais sans pouvoir faire le focus sur un point précis de l'image.Les modes hyperlapse, pour des vidéos en accéléré peuvent être prises en vitesse 5x, 30x, 60x, 120x et 240x. Le ralenti lui est possible à 120 images/seconde, en résolution 720p.profite de ces ajouts logiciels pour proposer un nouveau pack Anafi Extended, proposant en plus du drone deux batteries supplémentaires, deux câbles USB pour les recharges des batteries, un sac de voyage sur mesure et deux mois d'abonnement à la suite Creative Cloud d'Adobe. Le tout est proposé dès à présent pour un prix de 799€.