Pour ses 60 ans, la NASA sort une montre en édition (ultra-)limitée

60 exemplaires pour les 60 ans de l'agence

Désolé pour les puristes qui pensaient peut-être que la NASA s'associerait avecpour sortir un modèle limité de la fameuse- alias «» -, la toute première montre à être allée sur la Lune. Ce n'est pas le cas.Néanmoins, cette édition limitée proposée par, le fabricant de montres originaire de Hong Kong, n'en est pas moins dénuée d'intérêt. Connu pour ses montres minimalistes et futuristes, Anicorn a réussi à produire ici un modèle assez remarquable pour cette collaboration.Avec son boitier rond au design épuré et ses couleurs « spatiales », ce garde-temps rend un bel hommage pour les 60 ans de la NASA . Le cadran automatique de la montre se distingue par trois couches, une pour les heures, une autre pour les minutes, et une pour les secondes.Un point de référence est gravé sur le haut du cadran en céramique afin de pouvoir lire l'heure de façon perpendiculaire. Une manière de lire l'heure assez originale sur une montre dont les différentes strates rappellent sans aucun doute le mouvement des corps célestes effectuant leur révolution autour de leur « Soleil ».Le dos du boitier laisse apparaître le mécanisme de la montre, alors que le bracelet en tissu est orné de l'inscription NASA en rouge. Sur la surface intérieure du bracelet sont brodées les coordonnées GPS du Centre Spatial Kennedy.Nous vous avons peut-être mis l'eau à la bouche en vous présentant cette montre. Malheureusement, les 60 exemplaires ont tous été vendus en moins d'une minute , pour 650 $ pièce. Mais les amateurs pourront se rabattre sur un modèle semblable, la K452 , vendue au prix de 540$.