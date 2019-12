Bitdefender dévoile une faille sur l'interrupteur connecté Belkin WeMo Insight

© Belkin

Exécuter du code à distance

Des failles désormais comblées

Source : Bitdefender

Sorti en 2013, WeMo Insight se présente sous la forme d'une prise de courant, surmontée d'un bouton « on/off ». En l'associant à l'application mobile de Belkin, les appareils qui y sont branchés peuvent ainsi être allumés ou éteints à distance. De plus, il est possible de surveiller leur consommation électrique, afin notamment de prendre des mesures pour réaliser des économies d'énergie.Si pratique soit-il, l'interrupteur connecté peut cependant comporter certains risques de sécurité. C'est l'information révélée par les chercheurs en cybersécurité de Bitdefender, sur le blog de l'entreprise . À la demande du magazine américain PCMag, la société a en effet minutieusement étudié plusieurs produits de l'univers IoT, vendus dans le commerce.Parmi ceux-ci, on retrouve donc le Belkin WeMo Insight, et ce dernier ne s'est pas montré imperméable aux tests de Bitdefender. Les équipes de recherche sont ainsi parvenues à identifier deux vulnérabilités sérieuses, référencées sous les noms de CVE-2019-17094 et CVE-2019-17097. Avec des conséquences potentiellement majeures pour les utilisateurs, puisque les failles «».De cette façon, un hacker pourrait notamment se servir de ces failles pour surveiller le comportement de ses cibles et déterminer leurs horaires d'absence. Par ailleurs, les auteurs de la découverte précisent que les victimes pourraient ne pas s'apercevoir de la survenue d'une attaque, les objets connectés n'étant généralement pas protégés par une solution contre les malwares.Néanmoins, conformément à sa politique relative à la publication de vulnérabilités, Bitdefender a d'abord averti Belkin, laissant au fabricant 90 jours pour résoudre le problème, avant de le rendre public. La marque américaine a alors rapidement réagi et a déployé un correctif, sans attendre la fin du délai.