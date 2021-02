Hyundai lève le voile sur le nouveau design du Kona électrique prévu pour 2022

La principale caractéristique de ce restylage est la refonte de la face avant. Le look général du Kona gagne en finesse et en fluidité. Les designers ont conservé les blocs optiques en plusieurs parties. La calandre de la précédente version est partie à la poubelle. Et ça fait toute la différence. La ligne de la face avant est nettement plus harmonieuse.

Les optiques supérieures ne donnent plus l’impression d’avoir été posées sur le capot. Elles s’intègrent parfaitement, peut-être aussi grâce à un dessin affichant plus de finesse. Finalement, c’est la prise de charge qui se remarque le plus, elle conserve son emplacement en lieu et place de la calandre.

Au final cette face avant est moins découpée que par le passé, la ligne est plus agréable et ajoute une touche de modernité qui lui manquait. À l’arrière, peu de changements si ce n’est de nouveaux feux à LED ainsi qu’un spoiler arrière redessiné.