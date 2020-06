Hyundai dévoile les détails du nouveau Santa-Fe et annonce un moteur hybride de 261 chevaux

Le SUV sept places coréen monte en gamme en 2021. Le style est audacieux, avec une nouvelle signature lumineuse, une grande calandre en nid d’abeille et un intérieur plus luxueux que celui des versions précédentes.

Hyundai n’a pas hésité à tout revoir pour la nouvelle version du Santa Fe. Si l’actuelle version n’a que deux ans d'ancienneté, le constructeur la fait progresser la basant sur une nouvelle plateforme. Pour le moment toutes les spécifications n’ont pas été communiquées, mais les premières photos de Hyundai laissent apparaître un véhicule au style plus agressif et empreint d’une touche de luxe.

Hyundai n’a pas encore communiqué les nouvelles motorisations prévues, on sait déjà cependant que le Santa Fe aura le droit à des motorisations hybrides et hybrides rechargeables. Le SUV devrait recevoir le bloc hybride rechargeable dévoilé récemment sur son cousin, le Kia Sorento, et qui développe la puissance cumulée de 261 chevaux.

À l’intérieur, la nouvelle plateforme promet un confort supérieur et Hyundai a revu à la hausse la qualité des matériaux avec un toucher plus doux. Le style de la planche de bord évolue peu, on note un écran central tactile mieux intégré et qui passe de 7 à 10,25“.

Le vice-président du marketing produit chez Hyundai Motor Europe, Andreas-Christoph Hoffman, a déclaré : « Avec les nouvelles fonctionnalités, le nouveau Santa Fe progresse encore en tant que véhicule haut de gamme. Cela montre une fois de plus que nous sommes à l'écoute de nos clients et fournissons constamment les dernières fonctionnalités pour répondre à leurs besoins ».