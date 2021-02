Mitsubishi Outlander : la dernière génération de l'hybride rechargeable ne sera pas vendue en Europe

En dépit de ce succès chez nous, la quatrième génération de l'Outlander (et les prochains modèles de la marque) ne verra pas le jour sur le Vieux Continent. Mitsubishi explique sa décision par la volonté de réduire ses coûts de production et de concentrer ses efforts sur les segments et les marchés les plus porteurs. La nouvelle norme Euro 7 poserait un trop grand défi à relever pour la marque japonaise, qui va se retirer peu à peu du marché européen.

Un nouveau modèle rechargeable sera toutefois commercialisé en Europe, l'Eclipse Cross, qui ne sera qu'une évolution du modèle déjà existant.