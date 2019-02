Google Maps bientôt en réalité augmentée

Des flèches de direction 3D ajoutées à l'environnement



Google va solliciter les retours de ses utilisateurs les plus assidus



Source : Engadget

Une nouveauté longtemps attendue dans Google Maps va faire son apparition. Les utilisateurs du célèbre service de navigation vont pouvoir très prochainement utiliser ladans leurs déplacementsGrâce à la caméra de leur smartphone, Google pourra afficher en temps réel les informations de, comme des3D indiquant la prochaine rue à prendre, pour atteindre leur destination. L'écran sera divisé en deux parties, avec en haut la vue en réalité augmentée et en bas le plan en 2D pour apporter une vue plus complète des rues aux alentours.Google va également ajouter des garde-fous pour éviter à ses utilisateurs de rester le nez collé à l'écran de leur téléphone durant leur trajet. Pour des raisons de sécurité, Google Maps va assombrir l'écran du téléphone s'il est tenu trop longtemps en suspension pour suivre les indications AR. Google souhaite également par ce biais préserver l'autonomie du smartphone, forcément mise à mal par l'utilisation duet de l'appareil photo sur de longues durées.Pour le moment, la fonctionnalité ne sera proposée que pour les « Local Guides », les utilisateurs réguliers de Google Maps qui postent également des avis sur les commerces ou points d'intérêt visités. Google va profiter de sortie limitée pour améliorer son service en fonction des retours, avant de la proposer à plus grande échelle dans les prochaines semaines.