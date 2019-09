En Inde, Google Assistant va fonctionner hors ligne pour les personnes sans accès à Internet

Une sorte d'horloge parlante améliorée (et gratuite)

Do you speak hindi?

Source : TechCrunch

L'Inde compte plus de 1,3 milliard d'habitants. Pour un géant de l'industrie technologique, cela représente autant de consommateurs potentiels. Mais quand on propose la plupart de ses services en ligne, on se heurte à un problème de taille : plus de la moitié de la population ne possède aucun appareil connecté à Internet.Google l'a bien compris. L'entreprise de Mountain View a donc décidé de mettre son Assistant à la disposition de tous les Indiens, y compris ceux qui ne détiennent qu'un téléphone portable élémentaire. C'est ce qu'elle a annoncé aujourd'hui, lors d'un événement se déroulant à New Delhi, la capitale du pays.Google Assistant pourra donc répondre aux utilisateurs indiens via une ligne téléphonique disponible gratuitement, 24h/24, 7j/7. Seule condition à remplir pour pouvoir joindre l'agent conversationnel : être abonné à l'opérateur principal du pays, Vodafone Idea (issu du rapprochement entre l'entreprise basée à Bombay, Idea Cellular, et le Britannique Vodafone). Le service a déjà été testé auprès de plusieurs milliers d'utilisateurs dans deux villes, Lucknow et Kanpur, et sera prochainement déployé sur l'ensemble du territoire.Par ailleurs, puisque le hindi, parlé par plus de 500 millions d'Indiens, est devenu la deuxième langue la plus populaire sur son moteur de recherche, Google va faire en sorte que son Assistant y ait plus facilement recours. Ainsi, un nouveau système de «» des langues va être mis en place. Les utilisateurs pourront, par exemple, laisser leur appareil configuré en anglais, tout en échangeant avec lui en hindi, ou dans l'une des huit autres langues indiennes installées.De même, Google Assistant va être complété par l'ajout d'un mode interprète, capable de traduire instantanément les paroles prononcées. La fonctionnalité, qui débarquera dans les prochains mois, prendra notamment en charge le passage de l'anglais au hindi, et inversement.