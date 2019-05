L'ultime épisode de Game of Thrones privé (momentanément ?) de diffusion en Chine

Une interdiction de diffusion émanant du gouvernement chinois ?

Source : Engadget

victime collatérale des relations tendues entre laet les? Hier, sur fond de guerre commerciale plus que jamais déclarée entre les deux superpuissances, Tencent Video (qui détient les droits de diffusion de Game of Thrones en Chine) n'a pas diffusé l'ultime épisode de la série phare de HBO ce lundi 20 mai au matin, comme prévu initialement.Face au problème, les positions de Tencent et HBO divergent. Lundi matin,diffusait pour sa part un message précisant que l'épisode n'était pas disponible suite à des «». Une thèse rapidement réfutée parqui pointait de son côté vers les tensions politiques actuelles entre la Chine et les États-Unis.Dans un communiqué adressé à CNN , la chaîne câblée a indiqué qu'il n'y avait «» à Tencent. Un porte-parole de HBO a par la suite assuré au Wall Street Journal que, par le gouvernement chinois.En l'état, d'autres séries diffusées en Chine seraient concernées par ces, explique CNN, y compris des productions chinoises. Ce dimanche, une nouvelle série chinoise tournée aux États-Unis, avec des acteurs américains, aurait elle aussi été privée de diffusion par Pékin.