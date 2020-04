Sony développe un film One Punch Man en live-action

One Punch Man à son tour adapté avec de vrais acteurs

Source : Variety

Aprèsou encore Fullmetal Alchemist , c'est un nouveau manga/anime à succès qui va connaître une adaptation en film en live-action (avec de vrais acteurs donc) :Pour adapter l'histoire de Saitama, ce super héros pas toujours très malin, qui s'est tellement entraîné qu'il en est devenu chauve et qu'il peut désormais vaincre n'importe quel ennemi d'un simple coup de poing, c'est Scott Rosenberg et Jeff Pinkner qui ont été retenus.Ces derniers ont les faveurs de Sony depuis le carton dequ'ils ont co-écrit (notez en passant quevient d'être repoussé à l'été 2021), et sont également derrière les deux derniers films. Côté casting ou réalisateur, vos souhaits ou divinations sont aussi valables que les nôtres pour le moment.Lancé en 2009, le manga à succès, signé ONE, propose actuellement deux saisons en anime et une adaptation en jeu vidéo, depuis presque un an.