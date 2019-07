Rutger Hauer, célèbre pour son rôle de réplicant dans Blade Runner, s'est éteint

L'œuvre d'une vie

Source : The Verge

L'agent du comédien le plus célèbre des Pays-Bas a confirmé l'information auprès du site. Même si sa carrière ne se résume pas à son rôle dans, c'est bien le film de Ridley Scott qui lui aura permis de briller du côté d'Hollywood. Il est pourtant apparu dans des dizaines de longs-métrages, courts-métrages, séries télévisées et a même prêté sa voix à plusieurs jeux vidéo commeLa presse du monde entier a rendu un dernier hommage àen se souvenant de son célèbre monologue des «» dans(voir ci-dessous). Ce passage est également connu car l'acteur s'était alors affranchi du scénario pour improviser, donnant un aspect encore plus dramatique à cette scène devenue mythique.Comme le souligne France Info , l'acteur s'est éteint en 2019 soit la même année que lequ'il incarne dans le film iconique sorti au début des années 1980. Que ce soit avecou encore, presque tout le monde a vu une fiction avec. Un monstre du cinéma dont la disparition laisse un grand vide...