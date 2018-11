The LEGO Movie 2 : le nouveau trailer casse des briques

Un Gardien de la Galaxie au casting

Dans The LEGO Movie 2, les spectateurs retrouveront Emmet accompagné de Lucy, Batman et de bien d'autres personnages. Ils partiront ensemble explorer une galaxie très lointaine. En effet, notre héros vivait tranquillement dans la ville de Bricksburg avant que des envahisseurs Lego Duplo ne viennent tout détruire.Le synopsis annonce la couleur, l'humour sera au centre de cette nouvelle aventure et la musique jouera aussi un rôle important. Dans la nouvelle galaxie que cette fine équipe explorera, chaque situation prendra la forme d'une comédie musicale. Par ailleurs, Emmet sera doublé par Chris Pratt, un acteur habitué aux épopées spatiales.N'oubliez pas que le premier opus sera disponible gratuitement et en intégralité sur YouTube ce vendredi 23 novembre. The LEGO Movie 2 arrivera dans les salles obscures le 20 février 2019 en France.