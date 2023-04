Minecraft : on connaît la date de sortie du film !

Le charismatique acteur sera d'ailleurs bien occupé chez Warner Bros. Le second film Aquaman avec Jason Momoa dans le rôle-titre, intitulé Aquaman et le Royaume perdu, sortira en effet le 20 décembre de cette année. Le casting du film comptera d'autres têtes connues comme Patrick Wilson, Amber Heard et Nicole Kidman.

Prévu à l'origine pour le jour de Noël, il échange sa place avec La Couleur pourpre, réalisé par Blitz Bazawule et produit par Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders et Quincy Jones.

Enfin, le film d'animation Toto inspiré du Magicien d'Oz, prévu le 2 février 2024, a été retiré du calendrier pour être remplacé par The Wise Guys, un film réalisé par Barry Levinson avec notamment Robert De Niro au casting.