The Flash, Aquaman 2, Black Adam... Warner Bros. bouscule (et repousse) le calendrier de ses films

Aquaman and the Lost Kingdom est lui décalé du 16 décembre 2022 au 17 mars 2023. Black Adam avec The Rock est également repoussé de 3 mois, au 21 octobre 2022, tandis que le film d'animation DC League of Super-Pets , dans lequel l'acteur est également présent, décale sa sortie du 20 mai 2022 au 29 juillet de la même année.