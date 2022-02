Doctor Strange, Jurassic World, Nope, DC Comics... découvrez tous les trailers du Superbowl 2022

DC Films prévoit la sortie de quatre films d'ici la fin de l'année 2022 et au lieu de proposer une nouvelle bande-annonce pour chaque projet, la filiale de Warner Bros a décidé de proposer aux spectateurs du Superbowl un clip long de deux minutes regroupant des images de The Batman, Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom et The Flash.

Si l'adaptation du Chevalier Noir avec Robert Pattinson, qui sortira le 2 mars prochain , ne montre rien de nouveau, les trois autres projets laissent s'échapper quelques nouveaux plans très brefs qui donnent un aperçu des looks de nos héros et de personnages encore inédits dans l'univers DC au cinéma, tels que Hawkman, Atom Smasher et Cyclone, membres de la Justice Society of America.

Black Adam est attendu en France pour le 27 juillet, The Flash déboulera le 2 novembre et Aquaman and the Lost Kingdom fermera la marche le 14 décembre prochain.